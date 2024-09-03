Медведев: Мне надо показать отличный теннис, чтобы победить Синнера

Российский теннисиствысказался о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США против итальянца

«Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не о Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать, а потом будет какой-то момент. Ну, знаете, ровно, брейк-пойнт, может, постараться удивить его или нет. Что я буду делать, что он будет делать.

Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось. И будет отличный матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на US Open

Медведев и Синнер проведут встречу в среду, 4 сентября.