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    Медведев: Мне надо показать отличный теннис, чтобы победить Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале Открытого чемпионата США против итальянца Янника Синнера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Постараюсь больше думать о победе над ним на Уимблдоне, а не о Australian Open. С Янником у нас были тяжёлые матчи, если не считать парочки в Майами, например. В какой-то мере мы знаем свою игру, что мы будем стараться показать, а потом будет какой-то момент. Ну, знаете, ровно, брейк-пойнт, может, постараться удивить его или нет. Что я буду делать, что он будет делать.

    Надеюсь, будет великолепный матч. Знаю, что, если хочу его обыграть, мне надо показать свой лучший теннис, что у меня несколько раз получалось. И будет отличный матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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    Медведев и Синнер проведут встречу в среду, 4 сентября.

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