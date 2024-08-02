Надаль — Алькарасу: Карлос, вперёд за медалью!

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к соотечественнику Карлосу Алькарасу. Он призвал спортсмена завоевать медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Надаль и Алькарас вместе играли в парном турнире на Олимпиаде, но в четвертьфинальном матче уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

«Спасибо, Карлос, за эти дни, которые выдались фантастическими во многих отношениях. Я разделил незабываемый опыт с тобой и всей командой. А теперь самое главное: давай, Карлос, — вперед за медалью, ты стал ближе к ней после сегодняшней победы и можешь ее завоевать. Мы все с тобой!» — написал Надаль в соцсетях.