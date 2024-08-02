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    Алькарас высказался о выходе в финал Олимпиады

    Теннис Прогнозы на теннис ATPПариж-2024 Карлос Алькарас Феликс Оже-Альяссим
    Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал Олимпийских игр.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Напомним, в полуфинале Алькарас одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:1, 6:1.

    «Что ж, честно говоря, это будет действительно особенный момент для меня и моей карьеры в целом, поэтому я постараюсь насладиться им. Будет очень сложно, но я постараюсь сосредоточиться на себе. Я стараюсь не обращать внимания на всех тех людей, кто говорит, что я выиграю. Я просто собираюсь выложиться на 100 процентов, показать свой лучший теннис и, надеюсь, достигну своей цели и получу золото», — отметил Алькарас после полуфинальной встречи.

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