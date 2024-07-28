Берреттини оценил победу на турнире в Кицбюэле

Итальянецвысказался о победе на турнире в Кицбюэле.

В финальном матче Берреттини одолел Уго Гастона из Франции со счетом 7:5, 6:3.

«Я так счастлив и так устал. Это были сумасшедшие две недели, в течение которых я играл в свой лучший теннис. Гастон провел отличный матч.

Я был сосредоточен, продолжал делать то, что у меня хорошо получалось в матче: сильно бил по мячу, наносил агрессивные удары в важные моменты», — приводит слова Берреттини сайт ATP.

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28-летний Берреттини выиграл второй турнир подряд. Ранее теннисист завоевал титул в Гштаде (Швейцария).