Надаль: Сегодня был не лучший день

Испанский теннисистподелился эмоциями после поражения от португальцав финале турнира в Бостаде (Швеция).

«Добрый день всем. Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провёл отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул — особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провёл здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Я провёл несколько хороших матчей. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

27-летний Нуну Боржеш выиграл первый титул в карьере.