Мухова отреагировала на выход в финал турнира в Палермо

Чешская теннисисткавысказалась о выходе в финал турнира в Палермо. Спортсменка отметила, что нацелена завоевать титул.

«Оказавшись в финале, я, естественно, хочу победить, потому что, конечно, ты стремишься к победе. Но, признаюсь честно, я приехала сюда не с мыслью о победе, а просто чтобы найти свою игру и потренироваться на грунте. Чтобы снова испытать этот тип покрытия.

Я бы не сказала, что нахожусь в лучшем состоянии. Я должна сказать, что чувствую все матчи, которые я провела, в том числе потому, что они были сложными, длинными», — приводит слова Муховой Ubitennis.

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В финале турнира в Палермо Мухова сразится с Чжэн Циньвэнь из Китая.