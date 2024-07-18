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    Надаль: Я еще не наигрался

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Рафаэль Надаль Кэмерон Норри
    Испанец Рафаэль Надаль высказался о победе над Кэмероном Норри и выходе в четвертьфинал турнира в Бостаде (Швеция).

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В четвертьфинале Надаль сыграет с аргентинцем Мариано Навоне (36).

    «Прекрасные ощущения. Давно не выступал в туре… со времён "Ролан Гаррос". Хорошо, когда есть возможность конкурировать с таким великим игроком, как Кэмерон… это невероятные чувства. Я показывал хороший теннис. В какие-то моменты мне нужно было играть более агрессивно. Я не так часто участвую в соревнованиях. Поэтому подобные матчи и победы, как сегодня, помогают быть в ритме весь турнир. Это то, что мне нужно улучшить сегодня. Потому что я ещё не наигрался.

    Матч с Навоне в четвертьфинале? Он — игрок, который очень хорошо выступает в этом году. Он выигрывает много матчей на грунтовом корте. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы продолжать совершенствоваться с каждым днём, стараясь играть немного лучше. Знаю, что это будет тяжёлый матч, но я действительно надеюсь, что смогу показать хороший теннис и дать себе шанс. Это четвертьфинал такого исторического турнира, как Бостад. Не стоит ожидать лёгкого противника», — сказал Надаль в интервью на корте.

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