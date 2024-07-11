Кирьос дал прогноз на матч Медведев — Алькарас

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем матче Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) в полуфинале Уимблдона.

«Поражение в прошлогоднем полуфинале — чрезвычайно тяжёлый матч для Медведева, особенно на траве. Он позволил Алькарасу выйти вперёд по счёту и играть в его любимом стиле, используя дропшоты и креативность.

Если Медведев хочет иметь шансы, в этот день ему нужна отличная подача — от 60 до 70% попаданий на первой. Также ему нужно будет больше рисковать, учитывая, что он принимает не в корте. Ему придётся диктовать ход большинства розыгрышей вместо того, чтобы довольствоваться продолжительными сериями ударов.

Мой прогноз — победа Алькараса в четырех-пяти сетах. Медведев был твёрд как скала в матче с Синнером, но Янник неохотно выходил к сетке. В то время как Алькарас доказывает, что готов следовать плану на игру, чтобы победить Медди (выводы из полуфинала Уимблдона-2023)», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

С прогнозом наших экспертов на этот матч можете ознакомиться по этой ссылке.