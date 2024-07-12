Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?

Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона. Матч пройдет 12 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил второй год подряд добрался на британском мэйджоре до полуфинала, благодаря чему защитил 800 очков.

Перед началом турнира можно было неоднократно услышать мнение, что Медведев уже не тот. Подобные выводы, как обычно, оказались поспешными.

Во вторник Медведев остановил первую ракетку мира Янника Синнера — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.

Для главного теннисиста России это был лучший матч в текущем сезоне. Итальянец оказался не готов к чересчур напористому сопротивлению соперника. Ошибки, конечно, присутствовали, но позитивных моментов в игре Медведева было значительно больше.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Интересно, что Даниил прервал серию из пяти поражения от Синнера, который после матча заявил, что не мог играть в полную силу из-за плохого самочувствия: «Я уже с утра чувствовал себя не очень здорово. В третьем сете у меня сильно закружилась голова».

Алькарас

Карлос тем временем тоже второй раз подряд добрался на Уимблдоне до полуфинала. На этой неделе он защищает прошлогодний титул.

Самым пока что сложным для испанца был матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге.

Действующий чемпион турнира дожал американца только в пятой партии, при этом уйдя с 1-2 по сетам.

В 1/8 финала Алькарас выиграл у Юго Эмбера, а в четвертьфинале — у Томми Пола.

Несмотря на то, что француз и американец взяли по сету, Алькарас в обоих случаях играл значительно лучше. В общем-то, здесь можно говорить даже о тотальном доминировании.

Как и на Ролан Гаррос, Карлитос с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Конкурентов это наверняка очень напрягает.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 3.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: в прошлом году Даниил уступил Карлосу в полуфинале Уимблдона со счетом 3:6, 3:6, 3:6. По правде говоря, в том матче россиянин просто капитулировал.

Однако через полтора месяца Медведев шокировал Алькараса в полуфинале US Open. Здесь он обыграл испанца — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Сейчас в Медведева снова не верят. Во-первых, Алькарас действительно в шикарной форме, плюс весной он обыграл Даниила в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 6:1.

Но это уже привычная ситуация, когда многие уверены, что Медведев проиграет главному фавориту. Так было и перед матчем против Синнера. Но играть Алькарас будет не с итальянцем.

Мы считаем, что Медведев способен найти правильную стратегию и на матч с Алькарасом. Сенсация случится, если у Даниила не будет проблем на первой подаче.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 3.65.