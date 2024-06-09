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    Камельзон: Зверев — украшение российско-советского тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Александр Зверев Карлос Алькарас
    Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Карлоса Алькараса над Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос».

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Алькарас давно должен был выиграть еще один турнир "Большого шлема". Матч был на редкость великолепным, играли более четырех часов, и я весь посмотрел. У Зверева тоже были моменты, когда он мог выиграть матч. В теннисе выигрывает один, а второй проигрывает, здесь ничего не поделаешь. На этот раз удача оказалась на стороне Алькараса. Он сыграл поинтереснее, хотя Зверев сделал все, что он мог. В конце было видно, что Алькарас не собирался на полную доигрывать четвертый сет, готовил свои силы на пятый. В последнем сете Алькарас играл с большим преимуществом и в итоге завоевал самый великий титул.

    Никак нельзя сравнивать совершенно безликий женский финал и такой крутой мужской финал, который стал украшением всего мирового тенниса. Поздравляю Алькараса, поздравляю испанцев! Они заполучили ещё одного теннисиста, который может прославлять Испанию на мировой теннисной арене. После Надаля теперь и Алькарас есть. Эта преемственность очень интересна.

    Матч был уникальным. Зверев тоже показал хорошую игру, он был достоин победы на этом турнире. Он был рожден в Германии, а теннисная школа — советская. Его родители и он говорят на русском языке. Наша школа показывает, что в теннис мы умеем играть. Зверев вышел из этой школы. На мой взгляд, он тоже украшение российско-советского тенниса. Он немножечко недотянул в матче с Алькарасом. Можно сказать, что один из российских спортсменов был финалистом этого "Ролан Гаррос". Элементы российского и советского тенниса были, есть и будут ведущими в мире», — приводит слова Камельзона «Советский спорт».

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