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    Жасмин Паолини: С Андреевой будет напряженный матч

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева Жасмин Паолини
    Итальянская теннисистка Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от матча против россиянки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «С Миррой будет напряженный матч. Я играла против нее в Мадриде, и она действительно великолепный игрок. Она такая молодая, но очень хороша ментально и умеет отлично защищаться. Она может здорово подавать. Так что это будет тяжелый матч. Но мы уже в полуфинале, здесь нет шансов получить легкий матч», — сказала Паолини на пресс-конференции.

    В 1/4 финала «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка одержала победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4). Она стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года.

    Матч между Андреевой и Паолини пройдет 6 июня и начнется в 18.00 мск.

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