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    Гауфф: Приятно видеть, как Андреева улучшает свой результат каждую неделю

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Мирра Андреева Ролан Гаррос
    Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2024.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Помню, когда я дошла до своего первого четвертьфинала, то почувствовала, что титул очень близок и в то же время далёк. Единственный совет, который я могу ей дать — это быть здесь и сейчас. Верить в успех, но не думать об этом. Иногда нам может показаться, что мы близки к развязке, но впереди ещё долгий путь.

    Приятно видеть, как она улучшает свой результат каждую неделю. Я надеюсь, что она сможет продолжать в том же духе, несмотря на все трудности. Мирра добьётся успеха, потому что она отличный игрок», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

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    Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/4 финала женской части турнира встретятся 38-я ракетка мира из России Мирра Андреева и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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