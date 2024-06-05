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    Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Соболенко

    Теннис Ролан Гаррос Арина Соболенко Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась информацией о своих планах на матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» со второй в рейтинге WTA Ариной Соболенко из Беларуси.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Мы что‑то изменим, потому что то, как я играла последние два раза, не сработало. Я чувствую, что она на самом деле опытный игрок. Она игрок другого уровня, поэтому мне нужно быть готовой с самого начала. Надеюсь, мой тренер поможет мне в этом, а дальше посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Андреевой пресс-служба «Ролан Гаррос».

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    Ранее Андреева и Соболенко играли между собой трижды, во всех случаях победы одерживала белорусская теннисистка, не отдавшая Мирре ни одного сета.

    Последняя очная встреча состоялась 1 мая 2024 года в 1/4 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде и завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко.

    Прогноз на матч Андреева — Соболенко доступен по ссылке.

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