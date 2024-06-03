Де Минор: Я не наделся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо играл на грунте

Австралийский теннисистпрокомментировал победу над россияниномв четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

«Матч против Даниила — это всегда тактический бой, потому что мы оба очень хорошо обороняемся. Знал, что должен изменить темп, и я это сделал. Я очень рад победе. Я не наделся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо играл на грунте», — приводит слова де Минора официальный сайт «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Де Минор теперь сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).