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    Де Минор: Я не наделся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо играл на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев Алекс де Минор
    Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

    Алекс де Минор
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    Алекс де Минор

    «Матч против Даниила — это всегда тактический бой, потому что мы оба очень хорошо обороняемся. Знал, что должен изменить темп, и я это сделал. Я очень рад победе. Я не наделся выйти в четвертьфинал, потому что в последние годы не очень хорошо играл на грунте», — приводит слова де Минора официальный сайт «Ролан Гаррос».

    В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Де Минор теперь сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 13).

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