Рублев: Очень хочу не давить на себя, но это тяжело

Российский теннисистответил на вопрос о том, как чувствует себя на «Ролан Гаррос».

«По игре чувствую себя очень хорошо. Что касается давления, то мне хочется, чтобы так было. Но это непросто. Иногда получается, иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать.

Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: "Это твой момент, твой шанс". Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос — останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

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Напомним, что Рублев уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).