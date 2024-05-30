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    Рублев: Очень хочу не давить на себя, но это тяжело

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, как чувствует себя на «Ролан Гаррос».

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «По игре чувствую себя очень хорошо. Что касается давления, то мне хочется, чтобы так было. Но это непросто. Иногда получается, иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать.

    Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: "Это твой момент, твой шанс". Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос — останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

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    Напомним, что Рублев уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

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