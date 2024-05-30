Рублев: Очень хочу не давить на себя, но это тяжело

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«По игре чувствую себя очень хорошо. Что касается давления, то мне хочется, чтобы так было. Но это непросто. Иногда получается, иногда мысли всё равно приходят в голову, хотя стараешься их отбрасывать.
Очень хочу не давить на себя, не думать о турнире. Но это тяжело, потому что в любом случае даёшь пресс-конференции, тренируешься со зрителями, которые тебе могут крикнуть: "Это твой момент, твой шанс". Так что мысль залетает, хочешь ты этого или нет. Другой вопрос — останется ли она там. Пытаюсь делать так, чтобы не оставалась», — приводит слова Рублева «Чемпионат».
Напомним, что Рублев уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).