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    Котов: Синнер меня немного пугает

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Павел Котов Янник Синнер
    Российский теннисист Павел Котов высказался о предстоящем матче против итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос».

    Павел Котов
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    Павел Котов

    «Синнер — великий игрок. Мы встретимся в третьем круге и будем соревноваться, но, честно говоря, он меня немного пугает. Он очень талантливый теннисист, который много работает. Никто не находится на его уровне сейчас. Беллуччи должно быть стыдно за то, что он сказал о своём соотечественнике», — сказал Котов в интервью после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой.

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    Напомним, во втором раунде Котов одержал победу над чемпионом «Ролан Гаррос»-2015 Стэном Вавринкой — 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).

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