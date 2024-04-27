Рублев оценил свою игру на старте «Мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира российский теннисиствысказался о победе над аргентинцем(6:1, 6:4) на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Этим результатом Андрей прервал серию из четырёх поражений.

«Доволен ли собой? Доволен тем, что наконец-то получилось выиграть матч. Посмотрим, что дальше будет.

Конечно, в начале матча я сильно нервничал, потому всегда тяжело играть на высоте. Не понимаешь, как будешь чувствовать себя в первом матче. Из-за этого первый гейм дался тяжело. После того как его выиграл, понял, что у меня нормальные кондиции. В связи с чем получалось уверенно играть.

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Стал разговаривать с собой во второй партии? Да, они мне мешают, но я только начал и закончил, успел вовремя закрыть лавочку», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».