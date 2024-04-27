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    Рублев оценил свою игру на старте «Мастерса» в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над аргентинцем Факундо Багнисом (6:1, 6:4) на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Этим результатом Андрей прервал серию из четырёх поражений.

    «Доволен ли собой? Доволен тем, что наконец-то получилось выиграть матч. Посмотрим, что дальше будет.

    Конечно, в начале матча я сильно нервничал, потому всегда тяжело играть на высоте. Не понимаешь, как будешь чувствовать себя в первом матче. Из-за этого первый гейм дался тяжело. После того как его выиграл, понял, что у меня нормальные кондиции. В связи с чем получалось уверенно играть.

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    Стал разговаривать с собой во второй партии? Да, они мне мешают, но я только начал и закончил, успел вовремя закрыть лавочку», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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