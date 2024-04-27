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    Надаль: Пока не выгляжу как прежний Рафа

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Алекс де Минор Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о победе над Алексом де Минором на турнире в Мадриде.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Выгляжу как прежний Рафа? Нет, нет… пока нет. Для этого нужно время. В некоторых моментах это был действительно хороший уровень тенниса. Я был способен играть здорово. Но моя игра всё ещё может как включаться, так и выключаться.

    Очень рад, что могу конкурировать с таким сильным игроком, как Алекс. Для меня игра длиной более чем в два часа значит много. Атмосфера здесь отличная. Просто не могу выразить свою благодарность.

    Позволит ли форма достигать больших целей? Я не знаю. Я правда верю, что проблема в последние два года была не в теннисе. Это больше физическая составляющая. Если я смогу неделями выступать и в целом играть в теннис… Я посмотрю, насколько далеко я смогу зайти и насколько я могу быть конкурентоспособным. Этот результат ещё ничего не показывает. Идём шаг за шагом. Посмотрим, как получится восстановиться», — сказал Надаль в интервью на корте.

    Следующим соперником Надаля станет аргентинец Педро Качин.

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