Надаль: Пока не выгляжу как прежний Рафа

Испанский теннисиствысказался о победе надна турнире в Мадриде.

«Выгляжу как прежний Рафа? Нет, нет… пока нет. Для этого нужно время. В некоторых моментах это был действительно хороший уровень тенниса. Я был способен играть здорово. Но моя игра всё ещё может как включаться, так и выключаться.

Очень рад, что могу конкурировать с таким сильным игроком, как Алекс. Для меня игра длиной более чем в два часа значит много. Атмосфера здесь отличная. Просто не могу выразить свою благодарность.

Позволит ли форма достигать больших целей? Я не знаю. Я правда верю, что проблема в последние два года была не в теннисе. Это больше физическая составляющая. Если я смогу неделями выступать и в целом играть в теннис… Я посмотрю, насколько далеко я смогу зайти и насколько я могу быть конкурентоспособным. Этот результат ещё ничего не показывает. Идём шаг за шагом. Посмотрим, как получится восстановиться», — сказал Надаль в интервью на корте.

Следующим соперником Надаля станет аргентинец Педро Качин.