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    Рыбакина: Если выиграю «Порш» в Штутгарте, это будет стимулом получить права

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о возможном выигрыше автомобиля «Порш», который дают за победу на турнире в Штутгарте (Германия).

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Честно говоря, у меня даже нет водительских прав. Я очень хочу их получить. Я уже занималась пару раз с инструкторами. Я в принципе знаю, как водить. Но пока не удалось получить права. Соответственно, машины у меня тоже нет.

    Да, конечно, я очень хочу сделать права в этом году. Если будет машина, это точно будет дополнительным стимулом», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

    Рыбакина уже пробилась в полуфинал турнира, где теперь сразится против первой ракетки мира Иги Свентек из Польши.

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