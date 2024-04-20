Рыбакина: Если выиграю «Порш» в Штутгарте, это будет стимулом получить права

Казахстанская теннисисткаответила на вопрос о возможном выигрыше автомобиля «Порш», который дают за победу на турнире в Штутгарте (Германия).

«Честно говоря, у меня даже нет водительских прав. Я очень хочу их получить. Я уже занималась пару раз с инструкторами. Я в принципе знаю, как водить. Но пока не удалось получить права. Соответственно, машины у меня тоже нет.

Да, конечно, я очень хочу сделать права в этом году. Если будет машина, это точно будет дополнительным стимулом», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакина уже пробилась в полуфинал турнира, где теперь сразится против первой ракетки мира Иги Свентек из Польши.