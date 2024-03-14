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    Касаткина вылетела в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Кори Гауфф  Элизе Мертенс
    Российская теннисистка Дарья Касаткина (12) проиграла в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Юань Юэ (49) со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Касаткина один раз подала навылет, сделала шесть двойных ошибок, смогла взять 7 из 16 брейк-пойнтов.

    Юэ сделала одну двойную ошибку, не выполнила ни одного эйса, реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов.

    В четвертьфинале турнира Юэ сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф, победившей бельгийку Элисе Мертенс (6:0, 6:2).

    Все результаты матчей игрового дня 14 марта:
    • Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:3, 3:6, 6:2;
    • Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Кори Гауфф (США, 3) — 0:6, 2:6;
    • Диан Парри (Франция, 61) — Мария Саккари (Греция, 9) — 2:6, 6:3, 3:6;
    • Юань Юэ (Китай, 49) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 4:6, 6:4, 6:3.
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