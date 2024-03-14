Касаткина вылетела в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Касаткина один раз подала навылет, сделала шесть двойных ошибок, смогла взять 7 из 16 брейк-пойнтов.
Юэ сделала одну двойную ошибку, не выполнила ни одного эйса, реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Юэ сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф, победившей бельгийку Элисе Мертенс (6:0, 6:2).
Все результаты матчей игрового дня 14 марта:
- Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:3, 3:6, 6:2;
- Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Кори Гауфф (США, 3) — 0:6, 2:6;
- Диан Парри (Франция, 61) — Мария Саккари (Греция, 9) — 2:6, 6:3, 3:6;
- Юань Юэ (Китай, 49) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 4:6, 6:4, 6:3.