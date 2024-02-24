Хачанов: Победа в Дохе — одна из самых приятных

Россиянинпрокомментировал свою победу на турнире в Дохе (Катар).

В решающем матче Хачанов выиграл у 18-летнего чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4).

«Каждый титул — особенный. Каждый раз хочется победить. В год мы играем примерно 22 турнира и соревнуемся каждую неделю. Определенно, победа в Дохе — одна из самых приятных.

Я думаю вчерашний тай-брейк (14:12 против Алексея Попырина — прим.) был подготовкой к сегодняшнему. В финале я просто не мог поверить, что тай-брейк повторился. Оставался сильным, и суперсчастливым, что выиграл первый сет. Это дало мне большой толчок и уверенность во втором сете.

На минуту я подумал, что играю против Джона Изнера, а не Якуба Меншика», — приводит слова российского теннисиста пресс-служба ATP.

Хачанов выиграл шестой титул в карьере. На следующей неделе он поднимется на 15-е место в рейтинге ATP.