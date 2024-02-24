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    Хачанов: Победа в Дохе — одна из самых приятных

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов ATP
    Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу на турнире в Дохе (Катар).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В решающем матче Хачанов выиграл у 18-летнего чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4).

    «Каждый титул — особенный. Каждый раз хочется победить. В год мы играем примерно 22 турнира и соревнуемся каждую неделю. Определенно, победа в Дохе — одна из самых приятных.

    Я думаю вчерашний тай-брейк (14:12 против Алексея Попырина — прим.) был подготовкой к сегодняшнему. В финале я просто не мог поверить, что тай-брейк повторился. Оставался сильным, и суперсчастливым, что выиграл первый сет. Это дало мне большой толчок и уверенность во втором сете.

    На минуту я подумал, что играю против Джона Изнера, а не Якуба Меншика», — приводит слова российского теннисиста пресс-служба ATP.

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