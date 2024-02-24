Ольховский объяснил, за счет чего Хачанов обыграл Меньшика в финале турнира в Дохе

Советский и российский теннисистпрокомментировал победуна турнире в Дохе (Катар).

В решающем матче Хачанов выиграл у 18-летнего чеха Якуба Меньшика (7:6, 6:4).

«Всегда приятно, когда наши ребята выигрывают. Карен выиграл представительный турнир. В Дохе вообще классно играть! Очень хороший турнир.

Карен молодец! Хочу отметить его психологическую устойчивость. Он выигрывает тай-брейки с таким счетом, показывает солидный теннис и прибавляет, когда нужно.

Это говорит об очень высоком классе и мастерстве. Поздравляю Карена», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Хачанов выиграл шестой титул в карьере. На следующей неделе он поднимется на 15-е место в рейтинге ATP.