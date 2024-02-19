Павлюченкова поднялась на 8 мест в рейтинге WTA

Российская теннисисткавернулась в топ-25 рейтинга WTA.

В обновленной версии рейтинга WTA от 19 февраля 2024 года Павлюченкова поднялась на 8 строчек и теперь идет 24-й.

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Первое место по-прежнему занимает Ига Свентек из Польши. На 2-й позиции находится Арина Соболенко из Белоруссии. Топ-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 19 февраля

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 300 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7110;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6738;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5400...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3063...

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2590...

17 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2475...

19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250...

24 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1810...

35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1467...

38 (33). Мирра Андреева (Россия) — 1408...

40 (40). Анна Калинская (Россия) — 1323...

52 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1192...

62 (60). Элина Аванесян (Россия) — 1078...

73 (75). Диана Шнайдер (Россия) — 963...

98 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 773...

99 (106). Эрика Андреева (Россия) — 766.