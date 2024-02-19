ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСвентек повторила рекорд Серены, Синнер поднялся в топ-3, а у Алькараса очередной провал
  • 12:41
    • Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
  • 13:34
    • «Марсель» решил уволить Гаттузо
    Все новости спорта

    Павлюченкова поднялась на 8 мест в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-25 рейтинга WTA.

    Анастасия Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова

    В обновленной версии рейтинга WTA от 19 февраля 2024 года Павлюченкова поднялась на 8 строчек и теперь идет 24-й.

    Все прогнозы на теннис

    Первое место по-прежнему занимает Ига Свентек из Польши. На 2-й позиции находится Арина Соболенко из Белоруссии. Топ-3 замыкает американка Коко Гауфф.

    Рейтинг WTA, версия от 19 февраля

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 300 очков;
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
    3 (3). Кори Гауфф (США) — 7110;
    4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6738;
    5 (5). Джессика Пегула (США) — 5400...
    13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3063...
    15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2590...
    17 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2475...
    19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250...
    24 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1810...
    35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1467...
    38 (33). Мирра Андреева (Россия) — 1408...
    40 (40). Анна Калинская (Россия) — 1323...
    52 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1192...
    62 (60). Элина Аванесян (Россия) — 1078...
    73 (75). Диана Шнайдер (Россия) — 963...
    98 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 773...
    99 (106). Эрика Андреева (Россия) — 766.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Ак Барс» замахнется на 2 очка в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?
  • «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры