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    Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова Мартина Тревизан Анна Калинская Каролина Плишкова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова (34-я ракетка мира) победила в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    Соперницей Потаповой была итальянка Мартина Тревизан (58-я ракетка мира), которую она обыграла со счетом 6:4, 6:4.

    Их встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Потапова сделала один эйс, три двойных ошибка, взяла 4 и 12 брейк-пойнтов.

    Тревизан совершила четыре двойные ошибки, ни разу не подала навылет, смогла использовать только 2 из 8 брейк-поинтов.

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    В следующем круге турнира в Дохе Потаповой предстоит встреча с победительницей пары Анна Калинская (Россия, 40) — Каролина Плишкова (Чехия, 59).

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