Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
Соперницей Потаповой была итальянка Мартина Тревизан (58-я ракетка мира), которую она обыграла со счетом 6:4, 6:4.
Их встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Потапова сделала один эйс, три двойных ошибка, взяла 4 и 12 брейк-пойнтов.
Тревизан совершила четыре двойные ошибки, ни разу не подала навылет, смогла использовать только 2 из 8 брейк-поинтов.
В следующем круге турнира в Дохе Потаповой предстоит встреча с победительницей пары Анна Калинская (Россия, 40) — Каролина Плишкова (Чехия, 59).