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    Ольховский назвал Хачанова фаворитом четвертьфинала на турнире в Марселе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Бывший теннисист Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Карена Хачанова на выход в полуфинал турнира в Марселе.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В 1/4 финала он сыграет с китайцем Чжаном Чжичжэнем.

    «Карен здорово сыграл в первом матче, очень уверенно обыграл Роберто Баутиста-Агута. Сейчас Карен играет мощно и очень здорово подает, но расслабляться нельзя.

    Наверное, в четвертьфинале ожидался другой соперник, и Хачанов будет фаворитом, но сейчас практически нет слабых соперников, все умеют играть, поэтому придется бороться от начала до конца», — приводит ТАСС слова Ольховского.

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    Матч между Хачановым и Чжичжэнем начнется 9 февраля в 20:00 мск.

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