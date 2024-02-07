Рыбакина: Не думала, что хорошо начну сезон

Пятая ракетка мира казахстанская теннисисткаотметила, что не ожидала от себя успешных выступлений на старте нового сезона.

«Я хорошо начала сезон, чего не ожидала, потому что подготовка получилась короткой и я болела прямо перед турниром в Брисбене. В Мельбурне был тяжёлый первый круг, и после того матча я испытывала некоторые проблемы. Не совсем удачно, но это теннис.

Сезон только начался, впереди целый год, так что посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, я смогу избежать травм и показывать тот теннис, на который способна», — приводит слова Рыбакиной TennisUpToDate.

Все прогнозы на теннис

Ранее Рыбакина выиграла турнир в Брисбене (Австралия).