ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСела батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно
  • 16:51
    • Клебо стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе
  • 16:23
    • «Ак Барс» сломил сопротивление «Барыса»
  • 15:44
    • Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
  • 12:57
    • КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу», «Адмирал» победил «Салават Юлаев»
  • 17:22
    • «Вулверхэмптон» выиграл у «Вест Бромвича» и пробился в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Синнер высказался о победе на Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

    Янник Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер

    «Хочу поблагодарить всех организаторов. Здесь очень приятно находиться, Европу сейчас замело снегом, там, где живут мои родители, сейчас -20. Лучше тут бегать на солнце. Потрясающий турнир для меня, спасибо всем, кто делает этот турнир таким особенным.

    Спасибо моей команде, всем, кто сидит в боксе. И тем, кто смотрит дома, и тем, кто работает со мной. Мы каждый день стараемся стать лучше, сильнее и чуть лучше понимать каждую ситуацию. Рад, что вы здесь, поддерживаете и понимаете меня. Иногда это нелегко, потому что временами я всё ещё юн. Но что есть. Поддержка в эти две недели была сумасшедшей. Вы, ребята, дали мне почувствовать себя как дома.

    Спасибо всем, кто смотрит дома, особенно семье. Вот бы всем таких родителей, как у меня! Они всегда позволяли мне самому выбирать, чем я хочу заниматься. Они никогда на меня не давили, даже когда я был моложе и играл и в другие виды спорта. Вот бы у всех детей была такая свобода. Огромное спасибо родителям», — сказал Синнер в интервью на корте.

  • Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
  • Читайте по теме

    • Для итальянца это дебютный титул чемпиона ТБШ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на голевой бартер!
  • Таджикистан — ОАЭ. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Разгрома не будет
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Ньюпорт» зарубится в этом матче
  • «Ньюпорт» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.14
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Таджикистан — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюпорт — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры