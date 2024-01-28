Синнер высказался о победе на Australian Open

Итальянский теннисиствысказался о победе надв финале Открытого чемпионата Австралии.

«Хочу поблагодарить всех организаторов. Здесь очень приятно находиться, Европу сейчас замело снегом, там, где живут мои родители, сейчас -20. Лучше тут бегать на солнце. Потрясающий турнир для меня, спасибо всем, кто делает этот турнир таким особенным.

Спасибо моей команде, всем, кто сидит в боксе. И тем, кто смотрит дома, и тем, кто работает со мной. Мы каждый день стараемся стать лучше, сильнее и чуть лучше понимать каждую ситуацию. Рад, что вы здесь, поддерживаете и понимаете меня. Иногда это нелегко, потому что временами я всё ещё юн. Но что есть. Поддержка в эти две недели была сумасшедшей. Вы, ребята, дали мне почувствовать себя как дома.

Спасибо всем, кто смотрит дома, особенно семье. Вот бы всем таких родителей, как у меня! Они всегда позволяли мне самому выбирать, чем я хочу заниматься. Они никогда на меня не давили, даже когда я был моложе и играл и в другие виды спорта. Вот бы у всех детей была такая свобода. Огромное спасибо родителям», — сказал Синнер в интервью на корте.

Для итальянца это дебютный титул чемпиона ТБШ.