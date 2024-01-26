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    Медведев: В финале буду сражаться не на жизнь, а на смерть

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о Яннике Синнере, с которым сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Что изменилось в последних трёх матчах с ним? На мой взгляд, тактически особых изменений не было в этих трёх матчах. Он чаще подавал с выходом к сетке, играл чуть более агрессивно, но в то же время он так со всеми играет. Он просто стал лучше играть. Все три этих матча были тяжёлыми. Два тай-брейка и два трёхсетовика. У меня было много шансов. Но это всё было в концовке сезона, когда я уже был не в стопроцентной форме, хоть и играл хорошо. Но был готов где-то на 97 или 96%, а против него надо быть готовым на 100%.

    Он играет лучше, чем раньше. Думаю, это началось с его победы в Канаде, а в конце сезона он вообще заиграл на совершенно другом уровне. Если я хочу его обыграть, мне надо выйти на совершенно другой уровень, и я попробую это сделать.

    Надеюсь, мой опыт финалов "Шлемов" даст какое-то преимущество. Преимущества по физике у меня, наверное, не будет. Что до преимущества по теннису, то посмотрим. Но три последних раза он меня обыграл. Надеюсь, этот опыт мне поможет.

    Первый финал для каждого не похож на всё остальное. Уверен, бывали ребята, которые выходили на свой первый финал и так здорово себя чувствовали, что им удавалось его выиграть. Наверное, есть такие истории. А для кого-то это ментально тяжело, и они проигрывают. Без понятия, как это будет для Янника, но у меня есть этот опыт. Я сделаю всё возможное. Буду сражаться не на жизнь, а на смерть, и посмотрим, кто выиграет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Встреча Медведева и Синнера состоится в воскресенье, 28 января.

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