Свитолина высказалась о травме: Почувствовала стреляющую боль

Украинская теннисисткарассказала о проблемах со спиной, из-за которых она не смогла продолжить матч сиз Чехии в 1/8 финала Australian Open.

«У меня был спазм. Не знаю, что это, но в первом гейме почувствовала стреляющую боль. Ничего не могла сделать, спину заклинило. Очень грустно, конечно.

Перед матчем меня немного это беспокоило, но это нормально. Уже середина турнира, обязательно что-то где-то будет беспокоить. Раньше такой проблемы не было, никогда не было такой стреляющей боли. Бывало, спина болела от усталости, но сейчас было ощущение, что кто-то мне в спину выстрелил.

Надеюсь, восстановление будет недолгим. Не знаю. Может, это спазм. Надеюсь, через неделю вернуться к тренировкам. Пока больно даже ходить, поворачиваться. Очень странно», — сказала Свитолина на пресс-конференции.