Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Во втором раунде Медведеву противостоял финн Эмиль Руусувуори. Уроженец Москвы одолел соперника в пяти партиях со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 21 минуту.
Медведев в рамках встречи 23 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16.
У Руусувуори один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Все прогнозы на Australian Open
Действующим чемпионом Австралии является серб Новак Джокович.