Медведев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисистпробился в третий круг Australian Open.

Во втором раунде Медведеву противостоял финн Эмиль Руусувуори. Уроженец Москвы одолел соперника в пяти партиях со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 21 минуту.

Медведев в рамках встречи 23 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16.

У Руусувуори один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

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