Павлюченкова победила в первом круге Australian Open

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Игра закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки. Встреча продлилась 1 час 50 минут.
Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.
На счету Векич два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
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В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания).