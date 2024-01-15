Павлюченкова победила в первом круге Australian Open

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии российская теннисисткаодержала победу над представительницей Хорватии

Игра закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки. Встреча продлилась 1 час 50 минут.

Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету Векич два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

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В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания).