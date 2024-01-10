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    Шевченко покинул турнир в Аделаиде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко не вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия).

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    Во втором круге россиянин в двух сетах со счетом 3:6, 1:6 уступил австралийцу Кристоферу О’Коннеллу. Спортсмены провели на корте один час.

    Шевченко выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

    У О’Коннелла 12 эйсов и одна двойная ошибка, а также три реализованных брейк-пойнта из шести.

    В следующем раунде О’Коннелл сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Себастьян Корда (США).

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    Турнир в Аделаиде проходит с 8 по 13 января.

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