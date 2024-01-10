Шевченко покинул турнир в Аделаиде

Россиянинне вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге россиянин в двух сетах со счетом 3:6, 1:6 уступил австралийцу Кристоферу О’Коннеллу. Спортсмены провели на корте один час.

Шевченко выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

У О’Коннелла 12 эйсов и одна двойная ошибка, а также три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде О’Коннелл сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Себастьян Корда (США).

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Турнир в Аделаиде проходит с 8 по 13 января.