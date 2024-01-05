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    Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль Джордан Томпсон ATP
    Испанец Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 661 тысячу долларов.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В матче 1/4 финала Надаль потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.

    Во втором сете Рафаэль не реализовал три матчбола — один на приеме при счете 5:4 и еще два на тай-брейке.

    Матч продолжался 3 часа 24 минуты.

    За это время 37-летний Надаль выполнил 7 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Джордан взял на приеме 2 гейма.

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    • Следующим соперником Томпсона станет болгарин Григор Димитров. Второй финалист определится в матче между россиянином Романом Сафиуллиным и датчанином Хольгером Руне.

    Напомним, для Надаля это был первый турнир после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.

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