Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене

Испанецне смог выйти в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 661 тысячу долларов.

В матче 1/4 финала Надаль потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.

Во втором сете Рафаэль не реализовал три матчбола — один на приеме при счете 5:4 и еще два на тай-брейке.

Матч продолжался 3 часа 24 минуты.

За это время 37-летний Надаль выполнил 7 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Джордан взял на приеме 2 гейма.

Следующим соперником Томпсона станет болгарин Григор Димитров. Второй финалист определится в матче между россиянином Романом Сафиуллиным и датчанином Хольгером Руне.

Напомним, для Надаля это был первый турнир после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.