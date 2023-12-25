Цуренко: После отказа от матча с Соболенко у меня были проблемы со здоровьем

Украинская теннисисткавспомнила, как снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с белоруской. Встреча не состоялась в марте 2023 года.

«Это была непростая ситуация, но она стала, скорее, результатом неприятного разговора с руководством WTA. Я услышала, что никто не выпадет из этого цикла независимо от своих политических взглядов. Эти слова меня ужасно потрясли.

Я услышала это буквально за несколько минут до матча с Соболенко. После всего этого я не смогла выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.

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До этого Цуренко раскритиковала МОК за допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже.