ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Ковальчук«Авангард» упустил шанс возглавить Восток, ЦСКА не может победить, а «Ак Барс» рухнул на седьмое место
  • 12:01
    • «МЮ» готов платить Кубо в семь раз больше, чем он получает в «Реал Сосьедаде»
  • 11:39
    • Агент Дзюбы отреагировал на то, что Дзюба исполнил песню о «Зените»
  • 11:23
    • Источник: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова
  • 10:38
    • Ивич: Не знаю, поддерживает меня Галицкий или нет
  • 10:35
    • Аршавин заявил, что не знает свою должность в «Зените»
    Все новости спорта

    Цуренко: После отказа от матча с Соболенко у меня были проблемы со здоровьем

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Леся Цуренко
    Украинская теннисистка Леся Цуренко вспомнила, как снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) с белоруской Ариной Соболенко. Встреча не состоялась в марте 2023 года.

    Арина Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко

    «Это была непростая ситуация, но она стала, скорее, результатом неприятного разговора с руководством WTA. Я услышала, что никто не выпадет из этого цикла независимо от своих политических взглядов. Эти слова меня ужасно потрясли.

    Я услышала это буквально за несколько минут до матча с Соболенко. После всего этого я не смогла выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — приводит слова Цуренко Sportowe Fakty.

    Все прогнозы на теннис

    До этого Цуренко раскритиковала МОК за допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Голов будет много
  • «Брюгге» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • В матче лидеров победа останется за «Лестером»
  • «Ипсвич» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кортрейк — Гент
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бирмингем — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Норвегия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры