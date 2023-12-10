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    Турсунов: Игра Касаткиной предсказуема

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Тренер Дмитрий Турсунов высказался по поводу игры Дарьи Касаткиной. Он дал совет теннисистке по поводу того, как добиваться более высоких результатов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Чтобы не вдаваться в подробности, ей, на мой взгляд, наверное, не помешало бы разнообразности арсенала, потому что он у неё в каком-то смысле ограничен. Её игра в принципе предсказуема. Но опять же здесь вопрос, захочет она это делать или не захочет. Если человек не хочет что-то менять и развиваться, то здесь никакими усилиями ты человека не заставишь. Есть определённый стиль, который комфортен, понятен для неё как игрока.

    То же самое, если взять Арину (Соболенко) и заставить её бегать кидать свечки под потолок. Вряд ли ей это будет комфортно. Но тут вопрос опять же в том, насколько человек хочет улучшить свои показатели.

    Если посмотреть на таких топов, как Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, они все меняли свою игру в каком-то смысле. Рафа, например, менял подачу несколько раз, да и технику удара тоже, позицию на корте. Если Даша готова к подобным изменениям, то дальше идёт работа с тренером и командой. Она точно моё мнение не спрашивала на этот счет (смеется), как я понимаю, поэтому я не буду говорить, что конкретно ей стоит поменять.

    Но её игра на данный момент имеет свои ограничения, и с их последствиями она будет сталкиваться все чаще и чаще. Все-таки с возрастом восстанавливаться и передвигаться по корту становится сложнее, а если твоя игра очень сильно на этом завязана, в первую очередь будут страдать передвижение по корту», — сказал Турсунов на YouTube-канале Dychkovsky.

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