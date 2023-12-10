Турсунов: Игра Касаткиной предсказуема

Тренервысказался по поводу игры. Он дал совет теннисистке по поводу того, как добиваться более высоких результатов.

«Чтобы не вдаваться в подробности, ей, на мой взгляд, наверное, не помешало бы разнообразности арсенала, потому что он у неё в каком-то смысле ограничен. Её игра в принципе предсказуема. Но опять же здесь вопрос, захочет она это делать или не захочет. Если человек не хочет что-то менять и развиваться, то здесь никакими усилиями ты человека не заставишь. Есть определённый стиль, который комфортен, понятен для неё как игрока.

То же самое, если взять Арину (Соболенко) и заставить её бегать кидать свечки под потолок. Вряд ли ей это будет комфортно. Но тут вопрос опять же в том, насколько человек хочет улучшить свои показатели.

Если посмотреть на таких топов, как Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, они все меняли свою игру в каком-то смысле. Рафа, например, менял подачу несколько раз, да и технику удара тоже, позицию на корте. Если Даша готова к подобным изменениям, то дальше идёт работа с тренером и командой. Она точно моё мнение не спрашивала на этот счет (смеется), как я понимаю, поэтому я не буду говорить, что конкретно ей стоит поменять.

Но её игра на данный момент имеет свои ограничения, и с их последствиями она будет сталкиваться все чаще и чаще. Все-таки с возрастом восстанавливаться и передвигаться по корту становится сложнее, а если твоя игра очень сильно на этом завязана, в первую очередь будут страдать передвижение по корту», — сказал Турсунов на YouTube-канале Dychkovsky.