Тарпищев считает, что Джокович выиграет еще как минимум два турнира «Большого шлема»

Президент Федерации тенниса Россииоценил выступление сербского теннисистана Итоговом турнире ATP.

«Новак показал в Турине, что он величайший. Джокович — номер один в теннисе. Во‑первых, Новак всегда знает, что он делает на корте. Пример: Рублёв всегда давит, а у Новака любые вариации в разные моменты матча. Во‑вторых, получилось опять так, что к финалу Новак подошёл свежим. А Синнер уже "наелся" к финалу, Джокович очень грамотно использовал подачу с высоким отскоком, в высокой точке надо очень грамотно подходить к мячу. Джокович это использовал, играл разнообразно. В‑третьих, турнир в Турине опять показал, что Джокович просчитывает расклады на ход вперёд. Остальные теннисисты выглядели примитивнее в этом плане.

Достижения Новака говорят о том, что он величайший. Думаю, что как минимум два турнира "Большого шлема" он ещё выиграет», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.