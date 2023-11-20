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    Тарпищев считает, что Джокович выиграет еще как минимум два турнира «Большого шлема»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Янник Синнер Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление сербского теннисиста Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Новак показал в Турине, что он величайший. Джокович — номер один в теннисе. Во‑первых, Новак всегда знает, что он делает на корте. Пример: Рублёв всегда давит, а у Новака любые вариации в разные моменты матча. Во‑вторых, получилось опять так, что к финалу Новак подошёл свежим. А Синнер уже "наелся" к финалу, Джокович очень грамотно использовал подачу с высоким отскоком, в высокой точке надо очень грамотно подходить к мячу. Джокович это использовал, играл разнообразно. В‑третьих, турнир в Турине опять показал, что Джокович просчитывает расклады на ход вперёд. Остальные теннисисты выглядели примитивнее в этом плане.

    Достижения Новака говорят о том, что он величайший. Думаю, что как минимум два турнира "Большого шлема" он ещё выиграет», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

    36-летний Джокович выиграл турнир в рекордный седьмой раз.

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