Кирьос: Срыв Рублева? Надеюсь, он придет в себя

Австралийский теннисистотреагировал на поведениев матче Итогового чемпионата ATP с испанцем

Россиянин ракеткой разбил себе колено до крови во время встречи.

«Даже со стороны человека, который не очень хорошо держит самообладание, такого как я, это безумие. Честно говоря, я никогда такого не делал.

Имею в виду, парень, это колено тебе нужно. Тебе нужно двигаться. Надеюсь, он придёт в себя к следующему матчу. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.

Рублев уступил Алькарасу со счетом 5:7, 2:6 и потерял даже теоретические шансы на выход из группы.