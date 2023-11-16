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    Кирьос: Срыв Рублева? Надеюсь, он придет в себя

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Итоговый чемпионат ATP
    Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на поведение Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP с испанцем Карлосом Алькарасом.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин ракеткой разбил себе колено до крови во время встречи.

    «Даже со стороны человека, который не очень хорошо держит самообладание, такого как я, это безумие. Честно говоря, я никогда такого не делал.

    Имею в виду, парень, это колено тебе нужно. Тебе нужно двигаться. Надеюсь, он придёт в себя к следующему матчу. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.

    Рублев уступил Алькарасу со счетом 5:7, 2:6 и потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

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