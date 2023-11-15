Джокович уступил Синнеру в матче Итогового турнира ATP

Сербво втором матче группового раунда Итогового турнира ATP уступил представителю Италиисо счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Встречи продолжалась часа 9 минут. 36-летний Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

На счету 22-летнего Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Для обоих это был второй матч на турнире. У итальянца теперь две победы, а на счету 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» — одна победа и одно поражение.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Новак Джокович.