Джокович уступил Синнеру в матче Итогового турнира ATP

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Встречи продолжалась часа 9 минут. 36-летний Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
На счету 22-летнего Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Для обоих это был второй матч на турнире. У итальянца теперь две победы, а на счету 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» — одна победа и одно поражение.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Новак Джокович.