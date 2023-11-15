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    Джокович уступил Синнеру в матче Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Янник Синнер Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Встречи продолжалась часа 9 минут. 36-летний Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

    На счету 22-летнего Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

    Для обоих это был второй матч на турнире. У итальянца теперь две победы, а на счету 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» — одна победа и одно поражение.

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