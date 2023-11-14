Алькарас: Невероятно, что за год Джокович проиграл всего пять матчей

Вторая ракетка мира испанецвысказался о словах, который ранее заявил, что серб не считает текущий сезон лучшим в своей карьере.

«За год он проиграл всего пять матчей. Это невероятно. Я слышал, что он сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе. Я боролся за первое место.

У меня были шансы на последнем турнире, где я играл, и я не смог воспользоваться этой возможностью. Я могу лишь поздравить его с тем, что он восьмой раз закончил год первым. Я буду бороться за этот шанс в следующем году», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Джокович является действующим победителем Итогового турнира ATP.