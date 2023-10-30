Тарпищев рассказал, почему Медведев проиграл Синнеру

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал поражениеот(6:7 (7:9), 6:4, 3:6) в финале турнира в Вене.

«В первом сете Медведев лучше подавал, а Синнер лучше играл вторую подачу, на ней и были проблемы Дани. В целом первый сет он должен был выиграть, но не сложилось.

Дальше начались проблемы. Выиграл бы, довел бы матч до победы. А потом соперник перехватил инициативу, сыграла степень усталости Медведева и удача. По качеству игры он абсолютно нормально провел матч, претензий бы к Дане я не предъявлял», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее в октябре Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Пекине.