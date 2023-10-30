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    Даниил Медведев и Янник СиннерМедведев не защитил титул в Вене, Синнер выиграл 10-й турнир, а Рублев квалифицировался на итоговый
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    Тарпищев рассказал, почему Медведев проиграл Синнеру

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Янник Синнер ATP
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 3:6) в финале турнира в Вене.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В первом сете Медведев лучше подавал, а Синнер лучше играл вторую подачу, на ней и были проблемы Дани. В целом первый сет он должен был выиграть, но не сложилось.

    Дальше начались проблемы. Выиграл бы, довел бы матч до победы. А потом соперник перехватил инициативу, сыграла степень усталости Медведева и удача. По качеству игры он абсолютно нормально провел матч, претензий бы к Дане я не предъявлял», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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    • Напомним, ранее в октябре Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Пекине.

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