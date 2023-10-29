Медведев: Нигде не могу защитить титул

Российский теннисистпрокомментировал поражение отв финале турнира в Вене (Австрия).

«Поздравляю Янника. Тяжёлый матч. Несколько мгновений я думал, что, возможно, смогу тебя обыграть. Но мне это не удалось. В этом году мы уже играли трижды. Надеюсь, что мы сможем сыграть ещё больше финалов.

Поздравляю тебя с сильным завершением года. Надеюсь, что мы сможем сыграть больше финалов даже в этом сезоне.

У меня есть такая особенность, согласно которой я, видимо, нигде не могу защитить титул. Попробую сделать это в следующий раз. Здесь то же самое. Но я надеюсь, что смогу победить в Париже или где-либо ещё», — отметил Медведев на пресс-конференции.

Синнер выиграл десятый турнир серии ATP в одиночном разряде.