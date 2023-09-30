Рублев: Лучший способ — не обманывать себя и принимать себя таким, какой ты есть

Российский теннисист, 6-я ракетка мирарассказал о том, как ему удается оставаться собой, несмотря на всемирную известность.

«Сложный вопрос, честно говоря. Я понял, что лучший способ — не обманывать себя и принимать себя таким, какой ты есть.

Лучше быть собой — и если ты кому-то не нравишься или нравишься, то это будет из-за того, какой ты есть. Это лучше, чем притворяться кем-то или что-то скрывать и нравиться не из-за того, кто ты такой. В конце концов, всё равно правда выйдет наружу», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, что Рублев участвует в турнире China open. Во 2-м круге россиянин выступает против француза Уго Умбера. Рублев выиграл 1-й сет (7:5), но во 2-м соперник ведет со счетом 6:3.