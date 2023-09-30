ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • 14:00
    • «Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу»
  • 13:32
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
  • 09:42
    • Кудерметова обыграла Павлюченкову и вышла в финал турнира в Токио
    Все новости спорта

    Рублев: Лучший способ — не обманывать себя и принимать себя таким, какой ты есть

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист, 6-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал о том, как ему удается оставаться собой, несмотря на всемирную известность.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Сложный вопрос, честно говоря. Я понял, что лучший способ — не обманывать себя и принимать себя таким, какой ты есть.

    Лучше быть собой — и если ты кому-то не нравишься или нравишься, то это будет из-за того, какой ты есть. Это лучше, чем притворяться кем-то или что-то скрывать и нравиться не из-за того, кто ты такой. В конце концов, всё равно правда выйдет наружу», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

    Напомним, что Рублев участвует в турнире China open. Во 2-м круге россиянин выступает против француза Уго Умбера. Рублев выиграл 1-й сет (7:5), но во 2-м соперник ведет со счетом 6:3.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Рубин» остановить «Краснодар»?
  • «Рубин» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «МЮ» и на этот раз будет сильнее «орлов»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры