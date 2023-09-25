Карацев уступил Нисиоке в полуфинале турнира в Чжухае

Россиянинне смог выйти в финал турнира в Чжухае (Китай).

В полуфинале он проиграл японцу Йосихито Нисиоке со счетом 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 54 минуты.

Карацев брал медицинский тайм-аут, затем на смене сторон к нему ещё раз выходил массажист.

Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Нисиоки восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, Карацев покинул турнир, а Нисиока пробился в финал где сыграет против другого россиянина Карена Хачанова.