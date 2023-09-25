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    Карацев уступил Нисиоке в полуфинале турнира в Чжухае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Аслан Карацев Ёсихито Нисиока Карен Хачанов
    Россиянин Аслан Карацев не смог выйти в финал турнира в Чжухае (Китай).

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В полуфинале он проиграл японцу Йосихито Нисиоке со счетом 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 54 минуты.

    Карацев брал медицинский тайм-аут, затем на смене сторон к нему ещё раз выходил массажист.

    Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Нисиоки восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

    Таким образом, Карацев покинул турнир, а Нисиока пробился в финал где сыграет против другого россиянина Карена Хачанова.

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