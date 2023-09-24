Рублев проиграл Фрицу в матче Кубка Лэйвера

Российский теннисист, представляющий сборную Европы, проиграл американцув стартовом матче второго игрового дня Кубка Лэйвера.

Матч между соперниками продолжался 1 час 32 минуты и завершился победой Фрица в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:3).

На счету 25-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и реализованный брейк-пойнт из трех.

После этого матча счет стал 6:0 в пользу «Команды мира». В следующем матче норвежец Каспер Рууд встретится с американцем Томми Полом.

Напомним, Кубок Лэйвера, проходящий в Ванкувере (Канада), является выставочным командным турниром, в котором между собой встречаются сборная Европы и сборная мира. Программа каждого из трех игровых дней включает в себя три одиночных матча и один парный. Для поддержания интереса в первый день за победу начисляется одно очко, во второй — два, в третий — три.