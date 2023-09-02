Гауфф: Не думала, что сыграю с Возняцки

Американская теннисисткаподелилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Даниина US Open 2023.

«Я никогда не думала, что мне придётся провести этот матч. Помню, когда Каролина объявила об уходе из спорта, я говорила что-то вроде: "Я бы хотела сыграть с ней". И это желание сбылось. Я действительно взволнована. Она по-прежнему сильна, она в форме. Думаю, это будет действительно прекрасная игра. Я знаю, что у Каролины много фанатов, но надеюсь, что зрители вновь меня поддержат», — цитирует американку пресс-служба турнира.

Матч Гауфф и Возняцки в 4-м раунде Открытого чемпионата США пройдет завтра, 3 сентября.