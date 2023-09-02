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    Гауфф: Не думала, что сыграю с Возняцки

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Каролин Возняцки
    Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Дании Каролиной Возняцки на US Open 2023.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Я никогда не думала, что мне придётся провести этот матч. Помню, когда Каролина объявила об уходе из спорта, я говорила что-то вроде: "Я бы хотела сыграть с ней". И это желание сбылось. Я действительно взволнована. Она по-прежнему сильна, она в форме. Думаю, это будет действительно прекрасная игра. Я знаю, что у Каролины много фанатов, но надеюсь, что зрители вновь меня поддержат», — цитирует американку пресс-служба турнира.

    Матч Гауфф и Возняцки в 4-м раунде Открытого чемпионата США пройдет завтра, 3 сентября.

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