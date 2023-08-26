38-летняя Звонарева пробилась в основную сетку US Open

Российская теннисисткавышла в основную сетку Открытого чемпионата США.

В финале квалификации 38-летняя спортсменка обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 7:5, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 30 минут.

Звонарёва по ходу матча ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету ее соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из единственной попытки.

Первая соперница Звонаревой в основе US Open определится после распределения квалифаеров по сетке соревнований.