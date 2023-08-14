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    Самсонова высказалась о своем поражении в финале в Монреале

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова Джессика Пегула
    Людмила Самсонова подвергла критике организаторов турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) за составление календаря.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Пока я не осознаю, что произошло, потому что для меня это была очень тяжелая неделя. Мы сыграли много матчей, было много переживаний, капризная погода, но в конце концов я добилась очень хорошего результата и очень счастлива этому.

    Два матча с разницей в два часа — слишком много. Я бы хотела иметь больше времени на восстановление, но организаторы турнира заявили, что это просто невозможно.

    Это и нормально, и странно, что они совсем не беспокоятся о нас. Ты не должен составлять программу турнира так, что придется играть два матча в один день. Это моё мнение», — заявила Самсонова на пресс-конференции.

    Напомним, накануне Самсонова потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в финале турнира в Монреале — 1:6, 0:6. Самсонова провела второй матч за день, так как полуфинал против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной был перенесен из‑за дождя.

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