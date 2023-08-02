Карацев проиграл Тиафо и выбыл с турнира в Вашингтоне

Российский теннисистпроиграл американцув матче второго круга турнира в Вашингтоне (ATP-500).

Встреча завершилась победой американца в двух сетах с одинаковым счетом на тай-брейке 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу встречи Аслан Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех и допустил пять двойных ошибок. На счету Фрэнсиса Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов и две двойные ошибки.

В третьем круге Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном.