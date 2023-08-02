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    Карацев проиграл Тиафо и выбыл с турнира в Вашингтоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Фрэнсис Тиафу Аслан Карацев
    Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в матче второго круга турнира в Вашингтоне (ATP-500).

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Встреча завершилась победой американца в двух сетах с одинаковым счетом на тай-брейке 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

    Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. По ходу встречи Аслан Карацев выполнил семь эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех и допустил пять двойных ошибок. На счету Фрэнсиса Тиафо в этом матче восемь эйсов, нет реализованных брейк-пойнтов и две двойные ошибки.

    В третьем круге Тиафо встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном.

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