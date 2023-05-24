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    Медведев: Главные фавориты «Ролан Гаррос» — Джокович и Алькарас

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, кого считает фаворитами предстоящего «Ролан Гаррос».

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Считаю, что главные фавориты в Париже — все равно Джокович и Алькарас. Карлос недавно выиграл на грунте два турнира, он вырос на этом покрытии. А Новак есть Новак. У него 22 титула на турнирах "Большого шлема", к этому и добавить особо нечего. Ну а дальше, за ними, идет целая группа игроков — я, Хольгер Руне, Андрей Рублев, который победил в Монте-Карло, возможно, кто-то еще.

    Отдохну пару дней, а в среду полечу в Париж и буду там тренироваться. Настраиваться на турнир "Большого шлема" всегда непросто, тем более когда тебе предстоит играть матчи из пяти сетов на грунте. Но сейчас у меня есть уверенность, а это немало. Поэтому постараюсь показать хороший теннис и выиграть как можно больше матчей», — приводит слова Медведева «Коммерсант».

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