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    Медведев разгромил Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира в Риме (Италия).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча теннисистов продлилась 1 час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу третьего в мировом рейтинге россиянина.

    На счету Медведева семь подач на вылет, шесть двойных ошибок и пять из восьми реализованных брейк-пойнтов. Ханфманн не совершил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.

    Таким образом, Медведев вышел в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефанос Циципас (Греция) — Борна Чорич (Хорватия).

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