Медведев разгромил Ханфманна и вышел в полуфинал турнира в Риме

Российский теннисистобыграл представителя Германиив четвертьфинальном матче турнира в Риме (Италия).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу третьего в мировом рейтинге россиянина.

На счету Медведева семь подач на вылет, шесть двойных ошибок и пять из восьми реализованных брейк-пойнтов. Ханфманн не совершил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.

Таким образом, Медведев вышел в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефанос Циципас (Греция) — Борна Чорич (Хорватия).